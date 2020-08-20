Где в Харькове нет воды сегодня

20 августа 2020 г. 8:35
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Сегодня, 20 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а до 20:00 20.08.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командерма Уборевича), 50 до 20:00 20.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Катаева, 9 (п. №3, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №1) до 20:00 20.08.20 г.

Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 20.08.20 г.; пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 21.08.20 г.

 

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