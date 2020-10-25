Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 25 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №3, спаренный стояк), 250/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 25.10.20 г.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.20 г.

Киевский район:

ул. Омская (ч/с), ул. Сумская, 82-а (п. №1) до 20:00 25.10.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №2) до 20:00 25.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 17 (п. №5), ул. Коломенская, 27 (п. №1) до 20:00 25.10.20 г.