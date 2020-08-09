Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 9 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на 8:45 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: пр. Жуковского, 7 (п. №2) до 17:00 09.08.20 г.; ул. Березовская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №3, стояк) до 18:00 09.08.20 г.; ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 09.08.20 г.

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 4 (п. №3, стояк) до 20:00 09.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 17:00 09.08.20 г.; ул. Светлая, 3 (п. №8, стояк) до 20:00 09.08.20 г.; ул. Героев Труда, 48 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б (п. №3, стояк) до 17:00 10.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (стояк) до 17:00 09.08.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №13, спаренный стояк), ул. Танкопия, 8-а (п. №4, стояк) до 20:00 09.08.20 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 12 (п. №2), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 09.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк) до 20:00 09.08.20 г.