Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 8 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.10.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 17:00 08.10.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6/1 (п. №2, стояк) до 20:00 08.10.20 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 08.10.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7) до 17:00 08.10.20 г.; ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №1, стояк) до 17:00 08.10.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Малоджанкойская, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.20 г.