Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 9 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Джанкойская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №11) до 20:00 09.10.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №1), пр. Московский, 193 (п. №8) до 20:00 09.10.20 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 20:00 09.10.20 г.

Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5, 5-а, 7, 7-в, 9, ул. Воскресенская (Урицкого), 29, 31, ул. Валдайская, 24-а (п. №3, стояк) до 20:00 09.10.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 09.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Нежинская (ч/с) до 20:00 09.10.20 г.