Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

06 ноября 2020 г. 9:05
1 просмотр

Сегодня, 6 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район: ул. Деревянко, 4-а, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 45 (спаренный стояк) до 17:00 06.11.20 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Слободской район:
пр. Московский, 124-а (п. №6) до 17:00 06.11.20 г.; пр. Гагарина, 179 до 20:00 06.11.20 г.

Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (стояк) до 20:00 06.11.20 г.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53