Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 6 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Деревянко, 4-а, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 45 (спаренный стояк) до 17:00 06.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Слободской район:

пр. Московский, 124-а (п. №6) до 17:00 06.11.20 г.; пр. Гагарина, 179 до 20:00 06.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (стояк) до 20:00 06.11.20 г.