Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 10 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 9-а,б, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6, 8 до 20:00 10.11.20 г.

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 20 (п. №1, стояк) до 20:00 10.11.20 г.

Киевский район:

ул. Пушкинская, 54, пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 10.11.20 г.

Московский район:

Салтовское шоссе, 145 (п. №11) до 20:00 10.11.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147, ул. Соича, 1, 2, 4, ул. Кошкина, 2, 4, пр. Московский, 124/3 до 20:00 10.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №7, стояк), ул. Золочевская, 7 (п. №1) до 20:00 10.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 28, 30, 32 (п. №1), 34, ул. Клочковская, 23, 27, 29 до 20:00 10.11.20 г.; пр. Победы, 48, 50-а до 24:00 10.11.20 г.