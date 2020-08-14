Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 14 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Космическая, 11, пр. Победы, 79 (п. №2), ул. Старицкого, 24, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3), ул. Ахсарова, 18 (п. №5) до 20:00 14.08.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Шевченко (ч/с), ул. Кольцовская (ч/с), ул. Астраханская (ч/с), спуск Куликовский (ул. Революции), 13 (стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №1) до 20:00 14.08.20 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №6, стояк) до 17:00 14.08.20 г.; ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк) до 20:00 14.08.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.08.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 14.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Лысенко (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 174 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 14.08.20 г.

Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 14.08.20 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 7 до 17:00 14.08.20 г.; ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 14.08.20 г.