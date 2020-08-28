Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 28 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Гражданская, 16/18, ул. Академика Проскуры, 10 до 20:00 28.08.20 г., ул. Академика Павлова, 311 (п. №7, стояк) до 20:00 29.08.20 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Новобаварский район:

пер. Баварский, 9 (п. №2, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 18, пер. Тростянецкий (ч/с) до 20:00 28.08.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №1, стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №2) до 17:00 28.08.20 г.; ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №2) до 20:00 28.08.20 г.; пр. Людвика Свободы, 24 (п. №3) до 20:00 29.08.20 г.