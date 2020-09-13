Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 13 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 22, 24, 26, 30, 36, 36-а, 37, ул. 23 Августа, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, ул. Шекспира, 7, ул. Культуры, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 13.09.20 г.; ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Индустриальный район:

ул. Зубарева, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 13.09.20 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 13.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 17:00 14.09.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Семинарская (Володарского), 26, ул. Пятисотницкая, 22, пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с), ул. Третья (ч/с), ул. Китаенко (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70, ул. Свинаренко, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Архангельская, 10-а (п. №2) до 20:00 13.09.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 39 (п. №2) до 22:00 14.09.20 г.; ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Сериковская (ч/с) до 20:00 13.09.20 г., ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №8, стояк) до 20:00 14.09.20 г.