Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 22 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Данилевского, 18, 20, 22, пр. Победы, 65-б (п. №2) до 17:00 22.09.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвика Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.09.20 г.

Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 47 (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.20 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №2, стояк) до 18:00 22.09.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00 22.09.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 129 (п. №1, стояк) до 20:00 22.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 22.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.20 г.