Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 24 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводовканал», по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Сергея Борзенко, 9/1, ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 20:00 24.09.20 г.; ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 20:00 25.09.20 г.

Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 24.09.20 г.

Киевский район:

ул. Ямская (ч/с), пл. Конституции, 20 до 20:00 24.09.20 г.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк) до 20:00 25.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 17:00 24.09.20 г.; ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 24.09.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 222 (п. №3, стояк) до 20:00 24.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24.09.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 24.09.20 г.