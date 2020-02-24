Где в Харькове отключили воду: адреса

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», сегодня в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Щигровская (ч/с), ул. Пятисотницкая, 20, ул. Тимирязева, 42, ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1) до 20:00 24.02.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк), б-р Ивана Каркача, 79, 81 (п. №1) до 20:00 24.02.20 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Немышлянский район:

ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9/1 до 20:00 24.02.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №4, спаренный стояк), 183 (стояк) до 20:00 24.02.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №1) до 20:00 25.02.20 г.; ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6, стояк) до 20:00 24.02.20 г.