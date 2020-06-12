Где в Харькове отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Чайковского, 27 (п. №5), пл. Конституции, 20 (п. №3) до 20:00 12.06.20 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124 (п. №3, стояк) до 17:00 12.06.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №2, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №6, стояк) до 20:00 12.06.20 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 49 (п. №3, стояк) до 20:00 12.06.20 г.

Основянский район:

ул. Харьковская, 82 (п. №1) до 20:00 12.06.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 12.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3) до 20:00 12.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 30 (стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, стояк) до 20:00 12.06.20 г.