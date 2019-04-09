Где в Харькове сегодня нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По данным КП «Харьковводоканал» воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Старицкого, 16 (п. №2) до 17:00 09.04.19 г.; ул. Сухумская, 11 до 18:00 09.04.19 г., пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Индустриальный район:

пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Киевский район:

ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 09.04.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 29/1 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №7, стояк) до 20:00 09.04.19 г.