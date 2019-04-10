Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 10.04.19 г.; ул. Искусств (Краснознаменная), 5-а (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а до 17:00 10.04.19 г.

Основянский район:

ул. Самолетная, 17 (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 75 до 18:00 10.04.19 г.