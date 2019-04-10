Где в Харькове сегодня нет воды

10 апреля 2019 г. 8:10
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Сегодня, 10 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 10.04.19 г.; ул. Искусств (Краснознаменная), 5-а (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а до 17:00 10.04.19 г.

Основянский район: 
ул. Самолетная, 17 (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 75 до 18:00 10.04.19 г.

 

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