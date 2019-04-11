Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов некоторых районов Харькова сегодня, 11 апреля, отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе "КП Харьковводоканал" воды не будет по следующим адресам,

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 253 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 50 п. №1), Салтовское шоссе, 147 (п. №7, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №4, стояк) до 20:00

Основянский район: пр. Гагарина, 254 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Клочковская, 193, 193 (кор. №1,2), ул. Залесская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 244 (п. №1), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк) до 20:00