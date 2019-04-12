Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова в пятницу, 12 апреля, отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" воды нет по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 23 (п. №1) до 20:00

Киевский район: ул. Астрономическая, 35-и (п. №5,6) до 20:00

Московский район: ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк) до 17:00; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а (п. №4) до 20:00

Немышлянский район: ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 20:00

Новобаварский район: б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №7, стояк) до 17:00; ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Клочковская, 276-б (п. №1) до 17:00; ул. Клочковская, 193, 193 (кор. №1,2), ул. Залесская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), 50-а (п. №2, стояк) ул. Алексеевская, 14-б (п. №3, стояк) до 20:00