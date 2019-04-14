Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова в воскресенье, 14 апреля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк), ул. Максимилиановская (Ольминского), 4 (стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00

Новобаварский район: пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1) до 20:00

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк) до 20:00

Шевченковский район: пр. Победы, 67 (стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк), ул. Залесская (ч/с) до 20:00