Где в Харькове сегодня нет воды?

14 апреля 2019 г. 8:55
34 просмотра

В ряде домов Харькова в воскресенье, 14 апреля, нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк), ул. Максимилиановская (Ольминского), 4 (стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк),  ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1) до 20:00 

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк),  ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк) до 20:00 

Шевченковский район: пр. Победы, 67 (стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк), ул. Залесская (ч/с) до 20:00 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.