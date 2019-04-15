Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 29, 50, 50-а,в, 52, ул. Героев Труда, 29-а-в до 13:00 15.04.19 г., ул. Познанская, 2 (стояк), ул. Сергеевская, 8-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.04.19 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк), ул. Максимилиановская (Ольминского), 4 (стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1, стояк), ул. Барабашова, 46-а (п. №3, стояк) до 20:00 15.04.19 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1), ул. Власенко, 4 (п. №1) до 20:00 15.04.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 133 (п. №6, стояк), 139-в (п. №3, стояк) до 20:00 15.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк) до 20:00 15.04.19 г.

Шевченковский район:

ул. Залесская (ч/с), пр. Победы, 67 (стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №1, стояк), пр. Людвика Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 15.04.19 г.