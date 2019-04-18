Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов города в четверг, 18 апреля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отключили по следующим адресам,

Киевский район: ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №8) до 20:00 19 апреля

Московский район: ул. Дружбы Народов, 244 (стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3), ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00

Немышлянский район: проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 72 до 20:00