Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 75 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 65-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24.04.19 г.

А также:

Киевский район:

ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Кулиничевская (ч/с), ул. Гастелло (ч/с), ул. Матюшенко, 3, 5. 7, 9, 11 до 17:00 24.04.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 17:00 24.04.19 г.; пр. Тракторостроителей, 162-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 24.04.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк) до 20:00 24.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 24.04.19 г.