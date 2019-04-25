Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 25 апреля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключили по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Станкостроительная, 9 (п. №2) до 20:00 26 апреля

Московский район: пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 17:00; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 101 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00

Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Залесская (ч/с), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 26 апреля.