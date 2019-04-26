Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 26 апреля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отключили по следующим адресам,

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 26.04.19 г.; ул. Героев Труда, 12-б (п. №1, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Познанская, 12 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-г (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Спартака, 10 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №1, стояк) до 20:00

Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: пер. Отакара Яроша, 13, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №1), пр. Победы, 54 (п. №5, стояк) до 20:00