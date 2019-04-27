Где в Харькове сегодня нет воды?

27 апреля 2019 г. 9:00

В некоторых домах Харькова в субботу, 27 апреля, нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отсутствует по следующим адресам, 

Индустриальный район: пр. Московский, 304 (п. №1, стояк) до 20:00 

Киевский район: ул. Героев Труда, 12 (п. №2) до 20:00 

Московский район: пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: ул. Краснодарская, 179-а (п. №2) до 20:00 28 апреля

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 59 (стояк) до 20:00 27.04.19 г.; пер. Отакара Яроша, 13, ул. Деревянко, 4 (п. №7) до 20:00 28 апреля 

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