Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова в субботу, 27 апреля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Московский, 304 (п. №1, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Героев Труда, 12 (п. №2) до 20:00

Московский район: пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Краснодарская, 179-а (п. №2) до 20:00 28 апреля

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 59 (стояк) до 20:00 27.04.19 г.; пер. Отакара Яроша, 13, ул. Деревянко, 4 (п. №7) до 20:00 28 апреля