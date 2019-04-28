Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 28 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 12 (п. №2) до 17:00 28.04.19 г.; пр. Академика Курчатова, 21 (п. №4), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №1) до 20:00 28.04.19 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.04.19 г.; ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 29.04.19 г.

Шевченковский район: ул. Культуры, 11 (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №4) до 20:00 28.04.19 г.