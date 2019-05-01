Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 1 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-г (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 82 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), 68-б (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00 01.05.19 г.; ул. Сергеевская, 3-б (стояк), ул. Героев Труда, 32-б (п. №1, стояк) до 20:00 02.05.19 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 223 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №1) до 20:00 01.05.19 г.

Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 01.05.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 01.05.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 25 (п. №1), ул. Старопрудная, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 01.05.19 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк), 250/5 (п. №2) до 20:00 02.05.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк) до 20:00 01.05.19 г.; пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), 77 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4) до 20:00 02.05.19 г.