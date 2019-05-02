Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Малоджанкойская, 7-а (п. №2, подъезд) до 17:00 02.05.19 г., пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 35 (п. №1, стояк, спаренный стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 02.05.19 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 223 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №1, стояк), ул. Чернышевская, 85 (п. №1, подъезд) до 20:00 02.05.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71 (стояк) до 17:00 02.05.19 г., пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №10, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д (п. №3, стояк), ул. Сергеевская, 3-б (стояк), ул. Героев Труда, 32-б (п. №1, стояк) до 20:00 02.05.19 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 14 (п. №1, подъезд) до 20:00 02.05.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько ул.), 16-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 41-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.05.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/5 (п. №2), ул. Старопрудная, 6 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 02.05.19 г.