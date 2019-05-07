Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 7 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 136-а,б, 138-а, 138-а,б,в, 140-а,б, 142, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 4, 6, 8, ул. Ньютона, 115-а до 12:00 07.05.19 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 12 (п. №4, стояк) до 20:00 07.05.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 25 (п. №1), ул. Станкостроительная, 6 (п. №1) до 17:00 07.05.19 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №3) до 17:00 07.05.19 г., ул. Гиршмана, 4 до 20:00 07.05.19 г.

Московский район:

ул. Леся Сердюка, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 07.05.19 г.

Основянский район:

пер. Армянский, 2 (стояк) до 20:00 07.05.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-в (п. №1, стояк) до 17:00 07.05.19 г., пр. Победы, 60, пр. Людвика Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 07.05.19 г.