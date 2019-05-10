Где в Харькове сегодня нет воды?

10 мая 2019 г. 7:07
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В ряде домов Харькова сегодня, 10 мая, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по некоторым адресам,

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 

Киевский район: ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: пер. Бестужева (ч/с), ул. Комбайновская (ч/с), ул. Хозяйственная (Посевкомовская) (ч/с), ул. Козюлинская (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 12-а до 20:00 

Слободской район: ул. Ньютона, 115/1 (п. №3, стояк) до 20:00 

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 21 (п. №1) до 20:00 

Шевченковский район: пр. Победы, 70 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), ул. Солдатская, 41 (п. №1, стояк) до 20:00

 

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