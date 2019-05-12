Где в Харькове сегодня нет воды

12 мая 2019 г. 9:33
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Сегодня, 12 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Девичья (Демченко), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 1/3, 5, 21/23 до 20:00 12.05.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 12.05.19 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 71/1 до 18:00 12.05.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №4, стояк) до 20:00 12.05.19 г.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 13.05.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №3), ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (стояк), ул. Танкопия, 24 (п. №7, стояк) до 20:00 12.05.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 12.05.19 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №2, стояк) до 20:00 13.05.19 г.

 

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