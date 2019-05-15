Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов города сегодня, 15 мая, отсутствует вода.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", холодное водоснабжение отключили по следующим адресам,

Киевский район: ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №2) до 17:00; ул. Старошишковская, 6 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №1) до 17:00 14.05.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1), 46-а (кор. №1, п. №1) до 17:00; пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк), 135-а (п. №1, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Верхнегиевская (ч/с), пер. Жиловский (ч/с), пер. Варениковский (ч/с), пер. Томаховский (ч/с), ул. Подлесная (ч/с) до 20:00

Шевченковский район: ул. Клочковская, 199 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 17 (п. №2), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 17:00; ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4-6), ул. Университетская, 9 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №4, спаренный стояк), ул. Космическая, 24-а (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00.