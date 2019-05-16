Где в Харькове сегодня нет воды

16 мая 2019 г. 7:43
72 просмотра

Сегодня, 16 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 281, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4-б,в, ул. Академика Павлова, 315, 319 до 20:00 16.05.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №5, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.19 г.

Основянский район: 
ул. Достоевского, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 16.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 16 (стояк) до 17:00 16.05.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Новгородская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.19 г.; ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.