Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 16 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Дружбы Народов, 281, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4-б,в, ул. Академика Павлова, 315, 319 до 20:00 16.05.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №5, стояк) до 20:00 17.05.19 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.19 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 16.05.19 г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 16 (стояк) до 17:00 16.05.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.19 г.; ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.19 г.