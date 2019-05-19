Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова в воскресенье, 19 мая, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Индустриальный район: пр. Московский, 288 (стояк), ул. Мира, 76 (п. №4, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 34 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Старошишковская, 12 (п. №3, стояк) до 02:00 19.05.19 г.; ул. Старошишковская, 11 (п. №1) до 17:00; ул. Пушкинская, 64, 65, 66/1, 68, ул. Манизера (Красина), 1, 5, 8 до 20:00; ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк) до 17:00 20 мая

Московский район: пр. Тракторостроителей, 77, пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 141-б (п. №3, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00

Основянский район: пр. Гагарина, 176 (кор. №8,10,11), 180 (кор. №2,3), ул. Грозненская, 32, 34, 36, 38, 40 до 15:00

Слободской район: проезд Садовый, 10-а (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 20 мая

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №3, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1) до 20:00

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №3), ул. Рымарская, 19 (п. №2, стояк) до 20:00.