Где в Харькове сегодня нет воды?

24 мая 2019 г. 7:35

В ряде домов Харькова в пятницу, 24 мая, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №3) до 17:00 

Киевский район: пер. Воробьева, 9/11 (п. №2) до 17:00; пр. Жуковского, 3 (п. №3, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 

Московский район: ул. Героев Труда, 48-а,б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44-б,в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 20:00

Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 

Холодногорский район: ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк), пер. 1-й Золочевский, 1 (п. №2) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика) (ч/с) до 18:00 24.05.19 г., ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), ул. Сумская, 7/9 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 

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