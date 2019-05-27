Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 27 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Ляпунова (ч/с), ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), 39 (п. №4, стояк), 46-б (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 39 (п. №2, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), 68-в (п. №1, стояк), 72 (п. №8, стояк), 74-б (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №6), ул. Продольная, 1-а до 17:00 27.05.19 г.; ул. Академика Вальтера, 10, ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №2, спаренный стояк), ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 138-в (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №2, стояк) до 17:00 27.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), Салтовское шоссе, 73-г (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7) до 20:00 27.05.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 53-е (п. №1, стояк) до 20:00 27.05.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.05.19 г.