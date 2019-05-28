Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде районов Харькова сегодня, 28 мая, нет воды.
Как сообщает пресс-служба КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по таким адресам,
Киевский район: пер. Театральный, 1/3, ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №2, спаренный стояк), ул. Лермонтовская, 28 (п. №2), ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №1, ст
Московский район: пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), ул. Героев Труда, 17-а (п. №1) до 20:00
Немышлянский район: ул. Ферганская, 34 (п. №8, стояк) до 20:00
Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №5) до 20:00
Основянский район: ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк) до 20:00
Слободской район: ул. Киргизская, 3 до 13:00, пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк), ул. Державинская, 2 (п. №5, стояк) до 20:00
Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00
Шевченковский район: ул. Балакирева, 50 до 18:00, ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 20:00