Где в Харькове сегодня нет воды

30 мая 2019 г. 8:18
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Сегодня, 30 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет  по следующим адресам:

Шевченковский район:. Есенина, 10, пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 30.05.19 г.

Индустриальный район: 
ул. 12 Апреля, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30.05.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 4-г (п. №5, стояк) до 17:00 30.05.19 г.; ул. Астрономическая, 35-з (п. №3), ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк) до 20:00 30.05.19 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 139-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 27-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 44-в (п. №2, стояк) до 17:00 30.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), 83-г (п. №3, стояк) до 20:00 30.05.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 9 (п. №1) до 20:00 30.05.19 г.

Основянский район: 
пер. Руставели, 4-а до 11:00 30.05.19 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 167-а (п. №5, спаренный стояк), ул. Дизельная, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 30.05.19 

 

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