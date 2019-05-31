Где в Харькове сегодня нет воды?

Индустриальный район: пр. Александровский, 75 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00
Киевский район: ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 18:00; ул. Метростроителей, 4 (п. №1, стояк) до 20:00
Московский район: ул. Героев Труда, 31-а,б, ул. Героев Труда, 48-е (стояк) до 17:00; ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 20:00
Немышлянский район: Салтовское шоссе, 262-а (п. №3) до 17:00; пер. Высoкогорный (ч/с), ул. Высокогорная (ч/с), ул. Родниковая (ч/с), Салтовское шоссе, 260 (п. №1, стояк) до 20:00 .
Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №1) до 17:00
Основянский район: пр. Гагарина, 316-г (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00
Слободской район: ул. Дизельная, 1 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1(кор. №3, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00
Холодногорский район: ул. Холодногорская, 8 (п. №3) до 17:00
Шевченковский район: пр. Победы, 56 (п. №2) до 17:00; пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 5 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Бакулина, 9/13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00