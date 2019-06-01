Где в Харькове сегодня нет воды?

01 июня 2019 г. 8:40

В ряде домов Харькова сегодня, 1 июня, временно нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 18:00; ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 20:00 2 июня

Московский район: ул. Героев Труда, 29 (п. №8, стояк), пр. Московский, 89 (п. №7, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июня

Немышлянский район: пер. Высокогорный (ч/с) до 17:00

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 

Основянский район: ул. Руставели, 36 (п. №1) до 20:00 

Слободской  район: пр. Гагарина, 49-а (п. №5, стояк) пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7. Героев Сталинграда, 6/4, 6/5,  8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 до 20:00 

Шевченковский район: пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк),  ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Победы, 64, 70, 76 до 20:00.

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