Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Победы, 78-б (п. №3) до 20:00 02.06.19 г.; пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк) до 20:00 03.06.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (стояк), ул. Гуданова, 4/10 до 20:00 02.06.19 г.; ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 18:00 03.06.19 г.

Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №7, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.06.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 24/17 (стояк) до 20:00 02.06.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103(п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №4, стояк) до 20:00 02.06.19 г.

Основянский район:

ул. Жихарская (ч/с), ул. Алексеева (ч/с) до 16:00 02.06.19 г., ул. Руставели, 36 (п. №1) до 20:00 02.06.19 г.