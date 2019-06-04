Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 4 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк), ул. 23 Августа, 6 (спаренный стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 44 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3), ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №3) до 17:00 04.06.19 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 130, ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 17:00 04.06.19 г.; ул. Владислава Зубенка(Тимуровцев), 34 (п. №10, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №10, стояк) до 20:00 04.06.19 г.; ул. Героев Труда, 48 (п. №6, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 10, 12 до 13:30 04.06.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.06.19 г.