Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова в воскресенье, 9 июня, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по таким адресам,

Киевский район: ул. Сумская, 26 (п. №,) до 20:00

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 21-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (стояк) до 20:00 10 июня

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 175-а (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №8, стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (стояк), въезд Фесенковский, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 10 июня

Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №1) до 17:00

Шевченковский район: ул. Балакирева, 25, ул. Клочковская, 197 (п. №7, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1(п. №2), ул. Космическая, 27(п. №2, стояк), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00