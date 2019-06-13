Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах города в четверг, 13 июня, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", водоснабжение отключили по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Мира, 20 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 59 (п. №2, стояк) до 20:00

Киевский район: пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1) до 20:00 14 июня

Московский район: ул. Героев Труда, 60 (п. №4, стояк), Салтовское шоссе, 157-а (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №6, стояк), 52 (п. №3, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Ивана Кобзы (Черникова) (ч/с), ул. Рубановская (ч/с), ул. Григоровская (ч/с) до 17:00 13.06.19 г., ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00

Слободской район: проезд Садовый, 22-б до 12:00 13.06.19 г., ул. Танкопия, 8 (п. №6) до 20:00

Шевченковский район: ул. Есенина, 10 (п. №9, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, стояк) до 20:00; ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 16 июня.