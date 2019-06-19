Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), пр. Победы, 72 (п. №9), пр. Людвига Свободы, 26, (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (спаренный стояк) до 20:00 19.06.19 г., ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк) до 20:00 20.06.19 г.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1), пр. Александровский, 93/16 (стояк) до 17:00 19.06.19 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), 8-а (п. №3), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 19.06.19 г.

Московский район:

ул. Познанская, 7 (п. №10, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 19.06.19 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 244 (п. №1), проезд Стадионный, 12/1 (п. №3, стояк) до 20:00 19.06.19 г.

Основянский район:

ул. Сохора, 1 (стояк) до 20:00 19.06.19 г.