Где в Харькове сегодня нет воды?

21 июня 2019 г. 9:10

В некоторых домах Харькова сегодня, 21 июня, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено до вечера по следующим адресам,

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 .

Новобаварский район: пер. Четвертый (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с) до 20:00

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (стояк), пр. Гагарина, 74 (стояк) до 20:00 

Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1, 3 до 20:00 

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4), пр. Победы, 66 (п. №9, стояк), 68-г (п. №4, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №6) до 20:00;  ул. Клочковская, 197-г  до 24:00 22 июня.

 

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