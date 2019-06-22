Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 22 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Героев Труда, 47 (п. №7) до 17:00 22.06.19 г., ул. Героев Труда, 21 (п. №3), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.19 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-а-б до 20:00 22.06.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 22.06.19 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк) ул. Белой акации (ч/с), ул. Красной розы (ч/с) до 20:00 22.06.19 г.