Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 23 июня, временно нет воды.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк) до 17:00 24.06.19 г., ул. Чернышевская, 67, 71, 80, 81/83, 85, ул. Костомаровская, 14, 16, 18, ул. Сумская, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 68, 74, 80, 82, 82-а, 84, 86 до 20:00

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107 (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько (Р.Эйдемана), 2-а (п. №5), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 40 (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Коростельская (ч/с) до 20:00

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (стояк), пр. Гагарина, 316-в (п. №3) до 20:00 24 июня

Слободской район: б-р Жасминовый (Слинько), 1, 3, 5 до 17:00; ул. Полевая (ч/с), ул. Плехановская, 106, 108, 110, 112 до 19:00; пр. Петра Григоренко, 53 (п. №2, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 24 июня.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), пер. Беринговый (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195 до 20:00

Шевченковский район: ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), 31(стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №3, стояк) до 20:00 24 июня.