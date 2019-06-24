Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 26, пр. Победы, 66 (п. №7) до 17:00 24.06.19 г.; пр. Победы, 68-г, ул. Белой Акации (ч/с), ул. Красной Розы (ч/с), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), 31 (стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), 70 (п. №12, стояк), 75 (п. №10, стояк) ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 70(п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24.06.19 г.

Индустриальный район:

ул. Плиточная, 65-а (п. №1, стояк) до 17:00 24.06.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк) до 17:00 24.06.19 г., въезд 3-й Жилярди (ч/с) до 20:00 24.06.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №7, стояк), ул. Академика Павлова, 132-в (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 24.06.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с), ул. Китаенко, 2, 4, 6, 8 до 20:00 24.06.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №1) до 20:00 24.06.19 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 53 (п. №2, стояк) до 20:00 23.06.19 г.; ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), проезд Садовый, 18/1 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 6/25 (п. №1, стояк), 146 (п. №8, стояк), 185 (п. №2, стояк) до 20:00 24.06.19 г.