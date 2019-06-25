Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня. 25 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 26 до 17:00 25.06.19 г.; пр. Победы, 68-г, ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк), ул. Данилевского, 24 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк), 31(стояк) до 20:00 25.06.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 52 (п. №1, стояк) до 20:00 25.06.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 3/2, 5/1, 5-а,б, ул. Олимпийская, 7, 7-а, 9-а, 11, 13, 15, 17 до 14:00 25.06.19 г., ул. Солнечная, 1 (п. №1) до 20:00 25.06.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (п. №1) до 20:00 25.06.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 148-а (п. №1) до 20:00 25.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №1, стояк) до 20:00 25.06.19 г.